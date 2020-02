Harry Bosch du 2 février 2020 : ce soir 4 épisodes de la saison 2 sur France 3 (vidéo)

ANNONCES





Harry Bosch du 2 février 2020. Suite de la saison 2 de la série policière Harry Bosch. Au programme de votre soirée pas moins de 4 épisodes à la suite.



Harry Bosch du 2 février 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

Transaction : Au poste de police de Hollywood, alors qu’Edgar réserve une table pour lui et sa petite amie dans un restaurant, le policier Carl Nash arrive et annonce qu’il veut parler à Bosch. Il affirme que, six mois plus tôt au cours d’une ronde, il a surpris Tony Allen en train de se disputer avec un homme à Hidden Highlands. Quand les suspects lui sont présentés derrière une vitre teintée, il reconnaît aussitôt Joey Marks. De son côté, George Irving plonge un peu plus loin dans le milieu qu’il a infiltré pour sa mission…

Crise cardiaque : Avant de partir travailler, Bosch tente de rassurer son ex-femme, toujours traumatisée par la prise d’otages dont elle a été victime avec sa fille. L’inspecteur décide d’emmener celle-ci au poste, où il lui présente ses collègues et où elle fait la connaissance de la fille de Grace Billets. Plus tard, Bosch et Edgar retrouvent Rykov à la clinique de la prison et apprennent que celui-ci est en réalité un agent fédéral en mission d’infiltration. Jay Griffin avoue alors que c’est lui qui a fabriqué un alibi pour Rykov le soir du meurtre…

Fin de parcours : A l’enterrement de George Irving, les officiers Pierce et Rhodes portent le cercueil. Les policiers de la brigade criminelle assistent tous à la cérémonie, lourde en émotion. Après les funérailles, Irvin demande à Arceneaux des détails sur ce qui s’est réellement passé, mais celui-ci rappelle qu’il n’a pas le droit de s’exprimer avant son audition. Plus tard, Irvin visionne les images des caméras de sécurité qui ont filmé la fusillade et trouve des informations sur Arcenaux et Maureen O’Grady…



Suivez l’argent : Après la mort d’Arceneaux, les inspecteurs Conniff, Espinosa et Silva enquêtent sur la scène de crime. Ils retrouvent le pistolet sur le sol et un technicien remarque des traces de liens sur les poignets de la victime. Des bracelets sectionnés sont retrouvés dans la poubelle de la cuisine. Espinosa examine le téléphone portable d’Arceneaux et découvre un message envoyé à George Irving : «Désolé partenaire, je t’ai laissé tomber». Espinosa et Conniff pensent qu’il s’agit d’un meurtre maquillé en suicide…

