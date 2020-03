« 12 coups de midi » du 26 mars : enfin un début d’indice sur l’étoile mystérieuse !

4.6 ( 18 )



« 12 coups de midi » du 26 mars : résumé et vidéo. L’étoile mystérieuse des « Douze coups de midi » n’a pas fini de faire parler d’elle. La personnalité qui s’y cache – c’est une femme – n’est pas forcément connue de tous. Si les plus jeunes, enfin surtout ceux qui surfent sur la toile et les réseaux sociaux, la connaissent bien, on est en droit de se demander si c’est vraiment le cas de ceux qui regardent quotidiennement l’émission !



Quand vous connaîtrez le nom de celle qui se cache derrière cette étoile mystérieuse, on fait même le pari que vous serez nombreux à vous demander de qui il s’agit…

Selon le Chasseur d’Etoile de Youtube, mais nous ne sommes pas en mesure de vous le confirmer, Eric ne va d’ailleurs pas la reconnaître tout de suite… alors que l’étoile aura dévoilé toutes ses cases.



« 12 coups de midi » du 26 mars : résumé de l’émission

Que retenir de l’émission du jour ? Qu’Éric a encore gagné et qu’il fait tomber 1.500 euros de plus dans sa cagnotte après sa victoire à 3.000 euros aujourd’hui.

Du côté de l’étoile mystérieuse, Éric a proposé sans succès le nom du taulier, le grand et regretté Johnny Hallyday.

De premiers indices sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse un début de nouvel indice se profile à l’horizon. Regardez bien en bas et à gauche de l’image. Y’a du jaune, y’a du rouge mais pour l’instant on a quand beaucoup de mal à discerner ce dont il s’agit. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à partager !

Et puis il y a ce grand espace qui fait office de décor. Cela ressemble à s’y méprendre à un paysage américain qui pourrait se trouver quelque part du côté de la Californie. Attention ce n’est qu’une supposition cela va de soi.

Pour autant c’est également ce que pense voir Éric qui, en plus de Johnny aujourd’hui, a déjà proposé dans les précédentes émissions les noms de Tommy Lee Jones et Johnny Depp.

Et pourtant, on peut vous l’assurer, on est à des années lumière de la bonne réponse !

Le confinement dope l’audience

Très largement leader de la case horaire du midi, le confinement fait exploser les chiffres. Près de 5 millions de téléspectateurs chaque mdi sur TF1. Hier vous étiez ainsi 4.8 millions à assister la nouvelle victoire d’Eric.

📊[AUDIENCES] Les audiences des @12Coups_tf1 hier : 🌟 4.8M de tlsp

🌟 34% auprès des 4+

🌟 23% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/Obg4SXU4n9 — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) March 26, 2020

Les « 12 coups de midi » vont de nouveau résonner demain à partir de 12 heures sur TF1. Quant à ceux qui préfèrent une autre chaîne ou qui n’étaient pas devant leur écran de télévision, possibilité de rattrapage vidéo grâce au replay accessible sur MYTF1 durant 7 jours.

