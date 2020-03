Nouvelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : on sait déjà qui s’y cache et c’est une femme !

3.8 ( 25 )



Nouvelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». Éric ayant trouvé la précédente étoile mystérieuse derrière laquelle se cachait Willy Rovelli, c’est donc une toute nouvelle étoile qui lui a été proposé.



Nouvelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : une femme s’y cache

Et alors que les indices sont plus que maigres pour le moment, la bonne réponse a déjà fuité sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Comment ? Et bien parce que les émissions ont été enregistrées il y a déjà plusieurs semaines ce qui permet d’ailleurs à TF1 de proposer des émissions inédites en pleine période confinement.

Une réponse donnée en premier lieu par le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube et que nous sommes en mesure de vous confirmer.



Et comme le veut la tradition, ne comptez pas sur nous pour vendre la mèche. Nous resterons muets comme des carpes et nous contenterons de vous donner quelques précieux indices.

La seule chose que nous vous dirons aujourd’hui : il s’agit d’une femme !

Et il ne s’agit donc pas du réalisateur et acteur américain Tommy Lee Jones, nom proposé hier par notre maître de midi breton.

Et sinon…

Sinon notez la très belle victoire d’Éric en ce mardi 24 mars 2020. Il a en effet signé un nouveau coup de maître à 20.000 euros.

Pour ceux qui aiment les chiffres, Eric en est à ce jour :

– son 41ème coup de maître

– sa 125ème participation

– 653.641 euros de gains

Toujours un carton d’audience

La période que nous traversons est propice aux bons résultats d’audience. Votre jeu quotidien n’y échappe pas. Hier soir 4.9 millions de fidèles pour 33% de part de marché. C’est juste énorme.

Vidéo

On sait que vous aimez les images et en ces temps de confinement, ça ne peut faire que du bien. En voici quelques-unes de l’émission d’hier

Les « 12 coups de midi » reviennent aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de MYTF1.

