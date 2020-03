« 12 coups de midi » indices : des frites sur l’étoile mystérieuse ! Pourquoi ?

4.9 ( 9 )



Les « 12 coups de midi » indices. Comme chaque jour vous avez regardé hier midi le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les douze coups de midi ». Et comme chaque jour vous avez été particulièrement nombreux à répondre à l’appel. Mais dans l’émission de ce vendredi 27 mars 2020 il s’est passé quelque chose : un nouvel indice a été dévoilé sur l’étoile mystérieuse !



Et jusqu’à présent nous n’avions pas grand chose à nous mettre sous la dent. Un vaste espace ressemblant à s’y méprendre à un paysage Californien mais rien d’autre.

Depuis hier nous avons droit à un nouvel indice : une barquette de frites avec la mayo et le ketchup cela va de soi !



« 12 coups de midi » indices : pourquoi des frites sur l’étoile mystérieuse ?

Pourquoi des frites ? Et bien on a cherché longtemps et si c’est ce que nous pensons on pourra décerner à cet indice le titre d’indice le plus tordu de tous les temps.

Parce que nous n’avons pas trouvé d’autre explication pour l’instant (si vous en avez une autre, n’hésitez pas à nous le faire savoir), nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : des frites car son petit ami est Belge. Pourvu que ça ne soit pas l’explication officielle. Déjà que la personnalité recherchée n’est pas connue de tous, si en plus il faut connaître la nationalité de son compagnon, alors là….

Et sinon…

Sinon notez qu’Éric a signé un coup de maître à 20.000 euros hier et qu’il a proposé pour l’étoile mystérieuse le nom de Benoît Poelvoorde. Comme quoi les frites font toujours penser à la Belgique.

Les noms déjà proposés : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday et donc Benoît Poelvoorde.

Éric reviendra tenter sa chance aujourd’hui et débutera l’émission du jour avec une cagnotte de 665.191 euros.