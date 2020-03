Coronavirus : Novak Djokovic donne 1 million d’euros

4.9 ( 9 )



Le numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic et sa femme, Jelena Djokovic, ont annoncé vendredi qu’ils donnaient 1 million d’euros par le biais de la Fondation Novak Djokovic pour l’achat d’équipements médicaux et soutenir le personnel médical en Serbie dans leur lutte contre le coronavirus.

« Le combat n’est pas facile, les chiffres ne sont pas agréables, mais je suis convaincu que nous réussirons à en sortir plus forts qu’auparavant », a déclaré Novak Djokovic aux médias locaux.



« Il est important de rester unis dans ce combat, de s’entraider, afin que nous puissions vaincre ce virus plus rapidement et plus facilement. Nous aimerions profiter de cette occasion pour inviter tout le monde à se joindre à nous et aider de nombreuses familles et personnes qui ont besoin d’aide pour survivre et retrouver la santé. » a poursuivi le champion de tennis.

La Fondation Novak Djokovic se concentre généralement sur la création et l’amélioration des opportunités d’éducation préscolaire pour les enfants serbes. Mais le n°1 mondial réagit à la pandémie actuelle, qui affecte des familles du monde entier.



« Nous continuerons à rassembler les gens qui m’appellent tous les jours et qui veulent se joindre à nous. Tout le monde ne peut pas aider, beaucoup sont durement touchés par cette situation, mais heureusement, il y a beaucoup de gens et d’entreprises qui peuvent aider », a expliqué Novak. « Nous allons ouvrir un compte spécial pour cette situation d’urgence, comme nous l’avons fait la dernière fois lorsque nous avons été touchés par les inondations. L’équipe de la Fondation Novak Djokovic fonctionne comme une machine bien huilée et nous sommes prêts à aider.

