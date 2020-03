Tom Leeb ne remportera par l’Eurovision : le concours est annulé pour cause de Coronavirus

4.3 ( 11 )



Tom Leeb avait été choisi pour représenter la France au prochain concours Eurovision de la Chanson qui devait avoir lieu le 16 mai prochain à Rotterdam aux Pays-Bas. Oui mais le Coronavirus est passé par là.



Et ce virus particulièrement virulent qui oblige de nombreux gouvernements à confiner chez eux les habitants de nombreux pays, aura eu raison du concours. L’édition 2020 est purement et simplement annulée. Un report semble toutefois possible pour 2021 mais aucune info officielle n’est tombée pour le moment.

Mais qu’adviendra t-il des titres et artistes retenus pour cette édition qui n’aura finalement pas lieu ? On se le demande encore…

Tom Leeb et l’Eurovision : pas cette année

Tom Leeb, qui a essuyé de vives critiques, représentera t-il la France lors de la prochaine édition ? Rien n’est moins sûr. En attendant voici le communiqué officiel des organisateurs.



« L’Union Européenne de Radiotélévision annonce avec tristesse l’annulation de l’édition 2020 du Concours Eurovision de la Chanson, qui devait se tenir du 12 au 16 Mai 2020 sur la scène de l’Ahoy Rotterdam, aux Pays-Bas, en raison de l’épidémie de coronavirus (ou Covid-19) touchant le monde entier et du fait des politiques de confinement s’appliquant en Europe depuis le début de cette semaine, alors que le virus continuait de toucher de plus en plus de personnes (…) L’incertitude liée à cette épidémie n’a pas permis de poursuivre l’organisation du Concours avec sérénité et selon le planning prévisionnel » ont ainsi annoncé les organisateurs qui ont déploré au passage de la première annulation du concours depuis sa création.

La chanson qui devait représenter la France

À défaut de retrouver Tom Leeb sur la scène de l’Eurovision, nous vous proposons de (re)découvrir sa chanson dans sa version première. En effet, et suite aux critiques dont il avait fait l’objet, le chanteur avait annoncé retravailler le morceau.

