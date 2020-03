Coronavirus : mort d’Alan Merrill, auteur de « I Love Rock ‘N’ Roll »

4.7 ( 16 )



Encore une bien triste information ce lundi puisqu’Alan Merrill, auteur du tube planétaire « I Love Rock ‘N’ Roll », est mort du coronavirus. En effet, selon une annonce faite par sa fille, Alan Merrill est décédé dimanche à New York des complications du coronavirus. Il avait 69 ans.

« Le Coronavirus a pris mon père ce matin », a déclaré Laura Merrill dans un post sur le réseau social Facebook. « On m’a donné 2 minutes pour faire mes adieux avant d’être expulsée. Il semblait paisible »



Né dans le Bronx à New York, Alan Merrill était membre du groupe The Arrows avec le batteur Paul Varley et le guitariste Jake Hooker. C’est lui qui a écrit la chanson « I Love Rock ‘N’ Roll » que le groupe a sorti en 1975. Mais la chanson n’est devenue un tube quelques années plus tard, quand elle a été reprise par Joan Jett & The Blackhearts.

Toutes nos condoléances à la famille et les proches du musicien.



VIDEO Alan Merrill « I Love Rock ‘N’ Roll »

