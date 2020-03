Déprogrammation 31 mars : « Féminicides » sur France 2 remplacé par « Rendez-vous en terre inconnue »

4.8 ( 8 )



ANNONCES





Déprogrammation 31 mars 2020. Et encore un programme qui est déprogrammé en raison de l’épidémie de coronavirus Covid-19. En ce dernier jours du mois de mars, France 2 devait nous proposer une soirée spéciale autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le documentaire « Féminicides » devait être diffusé à partir de 21h05 puis être suivi par un débat présenté par Julian Bugier.



ANNONCES





La situation sanitaire exceptionnelle que nous connaissons en a décidé autrement. En lieu et place de cette soirée, la chaîne a choisi de rediffuser un numéro de « Rendez-vous en terre inconnue »… mais un numéro pas comme les autres puisque synonyme de passage de relais entre Frédéric Lopez et Raphaël de Casabianca.

Déprogrammation 31 mars : « Féminicides » remplacé par « Rendez-vous en terre inconnue »

Pour ceux qui n’auraient pas vu l’émission, on vous en proposer un bref apercu…

Raphaël de Casabianca est parti aux côtés du comédien et réalisateur Franck Gastambide à la rencontre des derniers Van Gujjar. Des éleveurs semi-nomades dont le destin est sur le point de basculer. Rarement un invité aura été autant bouleversé par son voyage, et ce, dès les toutes premières minutes. Il apprend en effet au dernier moment que son compagnon a changé de visage…



ANNONCES





Pendant des générations, les Van Gujjar ont vécu avec leurs troupeaux de buffles au cœur des forêts du nord de l’Inde. Mais la création de parcs naturels et la pression des autorités ont divisé ce peuple. Contraintes de quitter la forêt, certaines familles se sont sédentarisées. Pendant que d’autres tentent encore aujourd’hui de conserver leur mode de vie traditionnel.

Durant deux semaines, Raphaël de Casabianca et Franck Gastambide ont partagé le quotidien de ces derniers nomades, qui se déplacent toujours au gré des saisons entre les plaines du Gange et les contreforts de l’Himalaya. À 3 500 mètres d’altitude, ils ont découvert une communauté soudée autour de familles extrêmement chaleureuses et courageuses.

Les autorités indiennes oppressent cette minorité au nom de la protection des animaux et de la nature. On les pousse à abandonner leurs traditions et une partie de leur âme. Ils vont devoir quitter la forêt. Mais pour aller où ? Il existe peut-être des solutions. Des alternatives qui permettraient aux générations futures d’avoir une vie meilleure et de pouvoir faire d’autres choix.

Quelques images

Histoire de se (re)mettre dans le bain, en voici quelques images

Que faites vous mardi soir ? 🧐

La petite Najma vous attend avec ses buffles sur les contreforts de l #Himalaya à 21h sur @france2 avec @FGastambide chez les Van Gujjar. Un #Voyage fait du bien en ces temps difficile de confinement. #rdveti #rendezvousenterreinconnue #inde pic.twitter.com/YLycYFL7fl — Raphael deCasabianca (@RdeCasabianca) March 28, 2020

« Rendez-vous en terre inconnue » est à voir ou à revoir ce mardi 31 mars 2020 dès 21h05 sur France 2 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES