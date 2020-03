Plus belle la vie : ce soir, Mila rejette Mouss (résumé + vidéo de l’épisode 4026 PBLV du 30 mars 2020)

4.1 ( 7 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4026 du lundi 30 mars 2020 – Ce soir dans votre série marseillaise de France 3 « Plus belle la vie », seul feuilleton quotidien à poursuivre sa diffusion malgré l’épidémie de coronavirus, Mouss est une fois de plus rejeté par Mila… Et c’est difficile à encaisser pour le jeune homme en fauteuil roulant !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4026

Andrès, sincère, raconte à Luna comment sa famille a été décimée il y a très longtemps par un chef de gang. Cette histoire l’a complètement détruit. Luna cache son désarroi à sa mère. Patrick demande à Irina et Boher d’éplucher les dossiers et remises de peines de Leconte pour remonter jusqu’aux preuves. Boher prend la mesure de la menace qui pèse sur sa famille, et ne dit toujours rien à Patrick et Irina…

Le recomptage des voix des élections municipales donne Lougane vainqueur in extremis. Samia est déçue qu’Hadrien renonce à être adjoint pour rester député, même s’il lui propose de prendre sa place à la mairie. Barrault, de l’extrême droite, piège Lougane en le faisant parler contre les élus de sa propre liste…



ANNONCES





Mouss, malgré ses bonnes intentions, n’arrive pas à s’imposer auprès de Mila. Il supplie Sabrina de l’aider à intégrer la coloc. Mouss s’y voit déjà…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4026 du 30 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES