Demain nous appartient en avance : Bart se rapproche de Gabin (résumé + vidéo épisode 673 DNA du 3 mars 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 673 du mardi 3 mars 2020 –Ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », Bart se rapproche de Gabin, le fils de Paul Gosselin. Il découvre un secret qu’il cache à son père depuis longtemps qui le pèse…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 673

Bart se noue peu à peu d’amitié avec Gabin, le fils de Paul Gosselin, acteur majeur de la pêche au thon. Au service et à la demande de Victor, Bart doit en effet se rapprocher de Gabin pour dénicher des informations importantes de leur business. Son travail pourrait visiblement être plus simple que prévu pour Bart. Il vent de découvrir le secret de Gabin qui peut bien perturber Paul Gosselin… Bart vient de découvrir que Gabin est lui aussi homosexuel. Bart va-t-il donner cette information à Victor et mettre en danger Gabin ? Ou va-t-il au contraire décider de le protéger et se rapprocher de Gabin ?

Chloé se confie à Rose et lui révèle un secret sur Antoine. Ce dernier part pour un mystérieux rendez-vous à Narbonne. L’enquête avance et Aurore se rapproche dangereusement de la verité.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 673 du 3 mars

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

