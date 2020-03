Plus belle la vie : ce soir, Arianne s'installe chez... (résumé + vidéo de l'épisode 4007 PBLV du 3 mars 2020)

4.3 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4007 du mardi 3 mars 2020 – Ce soir, Arianne vient s’installer chez Melmont dans votre série quotidienne Plus belle la vie ». Elle arrive avec sa couette pour planquer chez lui…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4007

Avec l’argent, Mila sauve Jennifer de la vengeance de Syd. Mais elle culpabilise d’avoir volé Jeanne, qui prend du temps pour être avec elle. Babeth met en garde Léa et Patrick contre le surmenage. Léa comprend que sa mère a raison quand elle rend visite à Riva et le trouve hagard. De son côté, Patrick travaille avec Irina pour faire tomber Pavel. Elle soupçonne un certain Danon, gérant d’un écolodge, de blanchir de l’argent pour Pavel. Elle se rend dans son établissement avec Boher…

Clément, affolé par la disparition d’Antoine, vient demander l’aide à Coralie. Il ne peut pardonner à Delphine et la vire de chez lui et de sa vie. Antoine, perdu et désemparé, refait surface et demande l’asile à Théo. Tom est en train de tomber amoureux de Luis, malgré la mise en garde de Mila…



Ariane interroge l’ancien patron de Sorret. Elle décide de planquer à nouveau devant le cabinet du psychologue. Melmont ne paraît pas insensible à la policière…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4007 du 3 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

