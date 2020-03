Demain nous appartient en avance : un couple se forme (résumé + vidéo épisode 686 DNA du 20 mars 2020)

5 ( 6 )



ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 686 du vendredi 20 mars 2020 – Un nouveau couple va se former à Sète ce ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, Amanda se réveille très heureuse après une nuit passée avec… Fred, le coach de la salle de boxe !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 686

Peut-être frustrée de ne pas pouvoir vivre l’idylle dont elle rêve avec Maxime, Amanda rabat ses cartes sur Fred ! En effet, elle ne cesse de se rapprocher de lui à la salle de sport ces derniers jours… Un rapprochement qui va carrément se conclure sous la couette ! Fred apporte le café à Amanda au lendemain d’une nuit qui a l’air d’avoir été plutôt bonne… De quoi rendre jaloux et réveiller Maxime pour Amanda ?

Après une explication sincère avec Martin, Antoine prévoit une surprise émouvante pour Rose et Souleymane. La fête des trois ans du Spoon est mouvementée pour Amanda tandis que Leïla ne supporte plus la bataille entre Samuel et Noor.



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 686 du 20 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES