Plus belle la vie : ce soir, César dit la vérité à Gabriel (résumé + vidéo de l’épisode 4020 PBLV du 20 mars 2020)

5 ( 4 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4020 du vendredi 20 mars 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », César va finir par dire la vérité sur l’origine du virus à Gabriel, venu le soigner directement chez lui.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4020

Riva explique à Patrick qu’il s’agit de la peste pulmonaire qui nécessite un traitement de choc. Léa, dans l’urgence, choisit de suivre le diagnostic de son mentor sans attendre les résultats, au risque de tuer sa sœur, Jeanne et les autres patients. Léa a des doutes, mais Babeth rassure sa fille sur ses capacités. Emilie se réveille, pour le plus grand bonheur de Babeth et Kevin. Mais Jeanne, dans le coma, ne réagit pas au traitement. Mila culpabilise, et cherche du réconfort auprès de Vincent…

Luna joue avec Mirta en lui faisant croire qu’elle part ce soir pour le Maroc. Mirta panique lui demande de repousser son voyage. Luna lui avoue qu’elle sait tout. Elle devra cependant jouer l’étonnement avec tout le monde, sauf avec Francesco qui espère que tout va se passer comme prévu…



ANNONCES





Franck et Blanche testent une épreuve d’escape game dans la nature avec Raphaël. Blanche est enthousiasmée et pense que Noé va adorer cette expérience…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4020 du 20 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES