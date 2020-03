Demain nous appartient : retour sur le parcours d’un personnage phare, Martin (VIDEO)

5 ( 3 )



Voilà maintenant plus d’une semaine que votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » a du s’éclipser le temps du confinement pour lutter contre le COVID-19. Mais comme chaque jour, Stars Actu vous proposer des images de votre feuilleton favori.

Aujourd’huki, retour sur le parcours d’un personnage phare de DNA : Martin Constant.



Martin Constant, incarné par le beau Franck Monsigny, est arrivé à Sète dès le début de la série. Militaire et ancien légionnaire, Martin a le goût du risque et de l’aventure. Il était alors pacsé à Anna mais cette dernière avait craqué Ilès Bediard. La rupture était inévitable, d’autant qu’Anna avait perdu la mémoire et ne se souvenait pas de lui.

Martin a alors vécu une courte mais jolie histoire avec la soeur d’Anna, Chloé… Il a ensuite pris la tête du commissariat et son personnage est devenu clairement incontournable !



Maintenant Martin file le parfait amour avec Virginie et il vient d’apprendre la vérité sur la mort de son père.

Si vous avez manqué les débuts de la série « Demain nous appartient » ou simplement que vous voulez vous remémorer le parcours de Martin, voici un résumé en vidéo.

VIDEO DEMAIN NOUS APPARTIENT zoom sur le personnage de Martin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

