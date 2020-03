Plus belle la vie : ce soir, Mouss ment à Nathan (résumé + vidéo de l’épisode 4027 PBLV du 31 mars 2020)

5 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4027 du mardi 31 mars 2020 – Mouss va devoir sortir un gros bobard à Nathan ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, afin de rejoindre la coloc, Nathan demande à Mouss ses dernières fiches de paie pour les donner au propriétaire… Mais Mouss n’a pas de travail et ment à Nathan !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4027

Irina, toujours secrète, observe la complicité entre Boher et Lucie. Anton craint que les sentiments fassent baisser la garde de son chef, alors que la police enquête. Boher et Irina remontent la piste de Max, le lieutenant de Pavel, libéré pour un vice de procédure par Leconte. De son côté, Luna comprend le danger qui menace sur Boher quand elle voit Samir l’observer. Boher cache l’imminence de la menace à Samia…

L’enquête sur le meurtre de Danon piétine. Léa et Baptiste parviennent bien à mettre la main sur le portable de Charlotte, mais celui-ci ne donne rien de très concret. Léa, en fouillant dans le téléphone, se fait griller par Aurélien, le réceptionniste. Ghika affirme à Riva que les résultats sont arrivés et que jeanne a bien contracté la peste pulmonaire…



La coloc est divisée pour accueillir Mouss, mais Sabrina les convainc. Mila accepte et clarifie sa relation avec lui…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4027 du 31 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

