Déprogrammation de « Demain nous appartient » : le message d’Alexandre Brasseur (VIDEO)

4.4 ( 20 )



ANNONCES





Demain nous appartient infos acteurs DNA – Pas de « Demain nous appartient » désormais sur la grille des programmes de TF1, la série quotidienne de la chaîne étant déprogrammée pendant le confinement de l’épidémie de coronavirus. Mais les acteurs sont activement présents sur les réseaux sociaux et n’abandonnent pas les fans de DNA !

Après Ingrid Chauvin durant le week-end (voir notre article), c’est son mari de fiction, Alexandre Brasseur, alias Alex, qui a mis en ligne un message vidéo sur Facebook.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Tristan soupçonné, découvrez les résumés de la prochaine semaine de diffusion



ANNONCES





« Nous sommes à peu près un milliard en ce moment à pratiquement le confinement afin de lutter avec nos maigres moyens contre cette épidémie qui fait des ravages. Comme la plupart d’entre vous j’aimerai sortir et aider mon prochain, mais je ne suis pas en mesure de le faire. Alors je reste chez moi » a déclaré Alexandre Brasseur, depuis chez lui.



ANNONCES





« Et je limite ainsi au maximum les risques de propager ce virus une fois de plus. Je voudrai tirer mon chapeau à tout le personnel médical qui se bat jour et nuit pour sauver des vies, en prenant des risques immenses pour eux, pour les malades, pour leurs familles » a-t-il poursuivi.

L’intégralité de son message à découvrir en vidéo.

VIDEO DEMAIN NOUS APPARTIENT le message d’Alex

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 20 Aucune note

LIENS SPONSORISES