Demain nous appartient spoilers : Tristan soupçonné, découvrez les résumés de la prochaine semaine de diffusion

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance de l’épisode 687 au 691 –On est samedi et comme tous les week-ends, on vous propose de découvrir ce qui vous attend prochainement dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, même si la diffusion de votre série va s’interrompre dès lundi et ce jusqu’à la fin du confinement dû au coronavirus (voir notre article), on vous propose de découvrir les spoilers de la prochaine semaine de diffusion.

L’intrigue sur Antoine vient de s’achever et la suivante va débuter, centrée sur le personnage d’Amanda.



La jeune femme a été violée par un prédateur qui ne compte pas s’arrêter là… Une enquête va démarrer et Tristan va être soupçonné !

De son côté, Leïla va encore tenter de réconcilier Samuel et Noor… En vain. Noor va finalement aller s’installer chez son père.



Quant à Chloé, elle va révéler à ses amies que son bébé est une petite fille et ça va très vite faire le tour de la ville ! Et Antoine va enfin profiter de la vie et de ses retrouvailles avec sa soeur.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la prochaine semaine de diffusion

épisode 687 : Amanda rassemble tout son courage pour aller au commissariat faire une lourde déclaration qui ébranle tout son entourage. Pendant ce temps, les paris se prennent sur le sexe du bébé de Chloé, seule à être au courant. Thomas Delcourt, toujours emprisonné en attendant son jugement, trouve une oreille attentive.

épisode 688 : L’épreuve que traverse Amanda réveille des attitudes clivantes, entre culpabilité et méfiance. Amanda elle-même peine à surmonter son sort. Le secret du sexe du bébé de Chloé commence à s’ébruiter et finit par faire le tour de la ville de Sète. Soraya, quant à elle, semble être affectée par le comportement de Thomas Delcourt à son égard.

épisode 689 : Amanda trouve refuge chez les Delcourt, leur confiant sa détresse. De son côté, Martin regrette les propos déplacés qu’il a tenus sur la jeune femme tandis qu’Aurore redoute de devoir lui donner finalement raison. L’heure est aux retrouvailles chaleureuses entre Antoine et sa sœur, lors d’un pique-nique improvisé. Noor, excédée par la présence de Samuel dans son foyer, décide de retourner vivre chez son père.

épisode 690 : La stupéfaction et l’incrédulité sont de mise lorsqu’un habitant considéré comme inoffensif est soupçonné d’être derrière les malheurs d’Amanda. Tous les efforts que Leïla fait pour réconcilier Noor et Samuel n’ont pas l’effet escompté. Paul Gosselin s’en prend à son fils Gabin qui essayait de s’en sortir avec l’aide de Bart. Les efforts de Bart et Gabin pour s’en sortir sont contrariés par une violente réaction du père de Gabin.

épisode 691 : Amanda se sent de plus en plus acculée alors que l’histoire est sur le point de se répéter. Noor et Samuel tentent de retenir Leïla qui a décidé de s’éloigner, ne supportant plus leurs disputes. Gabin décide de vivre sa vie comme il l’entend après une conversation houleuse avec son père.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 16 au 20 mars

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

