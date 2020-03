Déprogrammation de « Demain nous appartient » : le message d’Ingrid Chauvin (VIDEO)

4.6 ( 32 )



Demain nous appartient infos acteurs DNA – Les fans du feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » sont déçus après l’annonce de la déprogrammation de la série dès ce lundi 23 mars. En effet, les tournages étant interrompus à cause de l’épidémie de coronavirus, TF1 a choisi de supprimer la série de son antenne jusqu’à nouvel ordre.

Mais les acteurs de DNA sont toujours présents sur les réseaux sociaux, comme la belle Ingrid Chauvin, alias Chloé Delcourt, qui a publié un message vidéo ce week-end sur Facebook pour inciter les gens à rester chez eux.

« Je me permets cette petite vidéo aujourd’hui parce que je m’aperçois en fait qu’il y a encore beaucoup trop de gens qui sont à l’extérieur, qui se baladent, qui prennent absolument pas conscience de la situation et pourtant dieu sait si on est dans une situation d’urgence extrême » a déclaré l’actrice vedette de « Demain nous appartient ».



« Donc voilà aujourd’hui le confinement est obligatoire et nécessaire pour essayer de contrer ce virus. Ne vous croyez pas invincible, personne ne l’est ! Je pense qu’il y a beaucoup plus de gens qui sont atteints que ce que les chiffres veulent bien le dire parce qu’il y a malgré tout peu de tests qui sont effectués » a expliqué Ingrid Chauvin.

L’intégralité de son message à découvrir en vidéo.

