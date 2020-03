« Hippocrate » : 3 choses à savoir sur le film de France 3 ce soir (vidéo)

4.4 ( 7 )



« Hippocrate » de Thomas Lilti est en mode rediffusion ce soir sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo via la fonction direct du site/et ou de l’application France.TV.



« Hippocrate » en résumé

Porté par Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin ou bien encore Marianne Denicourt, il suit le parcours de Benjamin, un jeune homme plein d’ambition qui est persuadé qu’il va, comme son papa, devenir un grand médecin. Ses brillantes études ne vont d’ailleurs faire que le conforter dans cette idée. Sauf que pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne va se passer comme prévu. Et oui, la pratique se révèle bien plus rude que la théorie.

Entre une responsabilité écrasante, un père qui est aux abonnés absents et un co-interne plus expérimenté que lui, Benjamin va alors se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. L’initiation ne fait que commencer.



3 choses à savoir sur le film

– Thomas Lilti s’est inspiré de sa propre histoire pour faire son film

– Pour une meilleure immersion, il a laissé les acteurs libres de leurs mouvements plaçant sa caméra en fonction d’eux

– Le tournage a eu lieu dans l’hôpital où Thomas Lilti pratiquait lorsqu’il était lui-même médecin.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce officielle de votre film telle que diffusée dans les salles de cinéma

