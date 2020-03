« Les bracelets rouges » du 16 mars 2020 : vos deux épisodes de ce soir (vidéo)

5 ( 3 )



« Les bracelets rouges » du 16 mars 2020. Après son retour de lundi dernier, votre série « Les bracelets rouges » revient ce soir pour deux nouveaux épisodes inédits de la saison 3. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur MYTF1.

Si vous souhaitez plus de détails sur cette nouvelle saison, on vous renvoie vers notre article ICI.



« Les bracelets rouges » du 16 mars 2020 : vos épisodes de ce soir

1er épisode de la soirée : Roxane renoue avec Thomas et réalise que quelque chose ne va pas. Mehdi aide Côme à retrouver quelqu’un pour Iris, la jeune femme dans le coma. Nour, inquiète pour son opération, se rapproche de Clément, qui l’aide à surmonter ses angoisses grâce à son expérience. Les retrouvailles sont explosives entre Clément et Thomas, qui est obligé de retourner à l’hôpital. Jessica apprend qu’elle va pouvoir bénéficier d’une greffe de moelle osseuse. C’est une bonne nouvelle ! Mais son frère, avec qui elle a une relation compliquée, n’a pas l’air de le prendre aussi bien…

2ème épisode de la soirée : Sylvie et Patrick ne savent plus quoi faire pour aider Clément, qui a rechuté et dont le moral est au plus bas. Encouragé par Agathe, Mehdi se découvre une vocation de kinésithérapeute, mais il enchaîne les fautes professionnelles. Suite à son opération, Nour a du mal à renouer avec son nouveau corps. Elle trouve du soutien auprès d’une femme qui a subi la même opération. C’est le jour du grand départ pour Louise, un peu triste de quitter Les bracelets et inquiète de laisser Clément, à la veille de l’opération de la dernière chance.



Vidéo

Quelques images comme toujours….

Découvrez la bande annonce des épisodes 3 et 4 de la saison 3.

Rendez-vous lundi à 21h05 sur TF1 🔥#LesBraceletsRouges pic.twitter.com/F5UgAgmAC5 — Les Bracelets Rouges Fandom (@lbr_wiki) March 14, 2020

Quelle audience en deuxième semaine ?

Même si les chiffres sont à relativiser, petite déception la semaine dernière pour le retour de la série. 4.26 millions de téléspectateurs et 19.7% de part de marché pour les deux premiers épisodes de la soirée alors que France 2 était leader avec sa série « Alex Hugo ».

#Audiences @TF1

Très bon retour pour #LesBraceletsRouges

Avec 4.6 M de tvsp pour le 1er épisode, la série est largement leader sur :

✅les Frda-50, avec 29 %

✅les 15-24 ans avec 43 %

RDV lundi prochain à 21h05 sur @TF1, mais aussi ce soir à 21H sur @TF1SeriesFilms et sur @MYTF1 pic.twitter.com/8NcZXQqCkw — TF1 Pro (@TF1Pro) March 10, 2020

