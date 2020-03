Audiences TV prime 9 mars 2020 : « Alex Hugo » plus fort que « Les bracelets rouges »

4.2 ( 5 )



Audiences TV prime 9 mars 2020. On s’attendait à un ras-de-marée de la série de TF1 « Les bracelets rouges » mais c’était sans compter sur « Alex Hugo » qui revenait pour un épisode inédit et sur un nouveau créneau horaire. Victoire sans appel de France 2 sur TF1. Quant au retour de « L’amour est dans le pré », il a fait plus que décevoir. Entrons dans le détail des chiffres…



La première place revient donc à France 2 avec sa série « Alex Hugo » dont l’épisode inédit « Jour de colère » a pu compter sur 5.13 millions de fidèles pour 22% de part d’audience moyenne.

Audiences TV prime 9 mars 2020 : autres chaînes

Petite déception pour TF1 avec le lancement de la saison 3 de sa série « Les bracelets rouges ». 4.26 millions de téléspectateurs et 19.7% de part de marché pour les deux premiers épisodes. Notez une place de leader auprès des fameuses ménagères avec près de 29% de part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Large domination également auprès des 15-24 ans avec 43% de pda.



Soupe à la grimace pour M6 et la première partie des portraits de la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré ». 2.49 millions de fans du programme seulement pour 11.8% de pda sur l’ensemble du public. C’est le plus mauvais score historique pour les portraits.

Petite soirée également pour France 3 et son magazine historique « Secrets d’Histoire » consacré hier soir à la Marquise de Montespan. A peine 1.73 million de passionnés d’histoire pour 7.6% de part de marché

Les héros Marvel ont permis à W9 de s’adjuger la 5ème place. Le film en rediffusion « Avengers » a pu compter sur 985.000 inconditionnels soit 4.8% des téléspectateurs.

