« Les bracelets rouges » du 23 mars 2020 : ce soir un seul épisode inédit sur TF1 (vidéo)

5 ( 7 )



« Les bracelets rouges » du 23 mars 2020. Attention, en raison du coronavirus, tous les grilles de programme subissent de profonds bouleversements. Votre série « Les bracelets rouges » tout comme « Profilage » le jeudi soir en subissent les conséquences. Ce soir un seul épisode inédit des « Bracelets rouges » sera en effet proposé.

Pour plus d’infos sur cette nouvelle saison, on vous renvoie vers notre article ICI.



« Les bracelets rouges » du 23 mars 2020

Votre épisode inédit de ce soir…

Sylvie et Patrick ne savent plus quoi faire pour aider Clément, qui a rechuté et dont le moral est au plus bas. Encouragé par Agathe, Mehdi se découvre une vocation de kinésithérapeute, mais il enchaîne les fautes professionnelles. Suite à son opération, Nour a du mal à renouer avec son nouveau corps. Elle trouve du soutien auprès d’une femme qui a subi la même opération. C’est le jour du grand départ pour Louise, un peu triste de quitter Les bracelets et inquiète de laisser Clément, à la veille de l’opération de la dernière chance.



Vidéo

Voici la bande-annonce de votre épisode…

Nouvelle bande annonce de l'épisode 4 ! 🔥

Avec la participation de @MCPietragalla dans le rôle d'un très beau personnage #LesBraceletsRouges ⭕️ pic.twitter.com/Q97cyPi9yr — Les Bracelets Rouges Fandom (@lbr_wiki) March 22, 2020

Nouveau succès d’audience

La semaine dernière gros carton pour l’épisode inédit suivi par 5.46 millions de fidèles soit 20.3% des téléspectateurs.

Qu’en sera t-il cette semaine alors que la France connaît son premier lundi de confinement ?

Et après ?

Dès 22h05, TF1 proposera 4 épisodes en rediffusion de « New York Unité Spéciale » dont l’épisode « Fin de romande » dont voici un petit résumé…

Les deux filles d’un écrivain très connu accusent sa nouvelle épouse, Carmen, de lui donner des médicaments contre les troubles de l’érection et d’abuser de lui afin d’avoir un enfant et donc une part d’héritage en plus. Walter Briggs a été victime de plusieurs crises cardiaques et souffre de démence. Il n’est donc pas en état de consentir à des rapports et les efforts physiques risquent de le tuer. Walter souffre d’une nouvelle crise cardiaque et est emmené à l’hôpital. Ses filles demandent une injonction pour avoir un droit de visite. Mais quand elles arrivent dans sa chambre avec les enquêteurs, Carmen l’a déjà fait sortir de l’hôpital, malgré les avertissements des médecins. Ils le retrouvent dans un hangar d’aéroport, alors que Carmen tente de l’emmener au Québec.

