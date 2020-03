« Meurtres au paradis » du 23 mars 2020 : vos deux épisodes de ce soir

4 ( 4 )



« Meurtres au paradis » du 23 mars 2020. Déprogrammée lundi dernier, votre série « Meurtres au paradis » effectue son grand retour ce soir pour une saison 9 inédite. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming gratuit sur France.TV.



Ce soir les deux premiers épisodes « Meurtre en deux parties » et « L’enfant terrible ».

Au cours de cette saison

Du nouveau sous les tropiques avec l’arrivée de deux nouveaux comédiens : Aude Legastelois-Bide qui incarnera la sergente Madeleine Dumas, venue de l’inspection générale de la police nationale, avec pour mission d’évaluer le travail de l’inspecteur chef Jack Mooney et Ralf Little dans le rôle de l’Inspecteur Neville Parker, envoyé contre son gré sur l’Ile de Sainte Marie pour enquêter sur la mort d’une femme originaire de Manchester sa ville natale.

Pas question pour l’équipe de Jack Mooney de lézarder sous le soleil des Caraïbes. Pour cette 9ème saison de « Meurtres au Paradis » le nouveau sergent Madeleine Dumas a rejoint la brigade qui affronte les meurtres les plus déroutants qu’elle n’ait jamais eu à résoudre. Qu’il s’agisse d’un tueur en série masqué, d’un poison mortel, ou du Tour des Antilles qui vire au drame, l’inspecteur Jack Mooney, ainsi que son remplaçant, l’inspecteur Neville Parker, sauront éviter le piège des apparences et guider toute l’équipe sur les bonnes pistes.

« Meurtres au paradis » du 16 mars 2020 : vos épisodes de ce soir

Episode 1 : Meurtre en deux parties



La richissime Vanessa McCormack est retrouvée morte, poignardée. A côté d’elle, un message inachevé écrit avec son rouge à lèvres par le tueur : « La vengeance… », fait craindre d’autres meurtres. Alcool, sexe et finances, voilà bien les terribles ingrédients d’une enquête sur un serial killer…

Episode 2 : L’enfant terrible

La veille de son exposition caritative, Donna Harman, une artiste londonienne retirée sur l’île de Sainte Marie, est assassinée. Sa cannette a été empoisonnée, mais la façon dont le tueur a pu procéder reste un mystère…

