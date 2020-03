« Le gendarme de Saint-Tropez » ce soir sur M6 en remplacement de « Patron Incognito »

4.8 ( 6 )



« Le gendarme de Saint-Tropez » au programme TV de ce lundi 23 mars 2020. Attention déprogrammation. En raison de l’actualité et des difficultés causées par la situation sanitaire en France, M6 déprogramme son émission « Patron Incognito » qui devait être diffusée ce soir. En lieu et place « Le gendarme de Saint-Tropez » dès 21h05 puis « Le gendarme et les extra-terrestres » dès 22h55.



Une soirée placée sous le signe du rire donc.. et en ce moment ça fait beaucoup de bien. À suivre également en streaming vidéo sur 6play via la fonction direct.

« Le gendarme de Saint-Tropez » : l’histoire

Le gendarme Cruchot, promu Maréchal des logis, arrive à Saint-Tropez suivi de sa fille Nicole, qui a tôt fait de s’adapter aux habitudes locales. Tandis que son gendarme de père traque le nudiste sur les plages, elle est compromise dans un gang de voleurs de tableaux. Des avatars pleuvent alors sur la tête du malheureux Cruchot qui parvient cependant, avec l’aide de sa brigade et des amis de sa fille, à démanteler le gang.

Vidéo

Quelques images histoire de se remettre dans le bain



« Le gendarme et les extra-terrestres »

Une soucoupe volante a atterri tout près de Saint-Tropez, sous le nez du gendarme Beaupied. Lorsqu’il raconte l’événement, personne ne le croit et Cruchot menace de le mettre à pied s’il continue à propager des paroles aussi fantaisistes. Pourtant, chaque gendarme de la brigade se retrouve bientôt avec un sosie extraterrestre qui sème la panique dans la ville. Cruchot est rapidement obligé de réviser son jugement. De plus, Beaupied reçoit la visite d’un extraterrestre lui annonçant la colonisation imminente de la Terre. La première vague de débarquement aura lieu à Saint-Tropez…

