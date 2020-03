Les bracelets rouges : pourquoi TF1 n’a pas diffusé l’épisode 4 hier soir ? (VIDEO 1ERES MINUTES)

4.2 ( 10 )



Les bracelets rouges saison 3 – Hier soir, les fans de la série de TF1 « Les bracelets rouges » n’ont pas compris quand la chaîne a finalement décidé de ne diffuser qu’un seul épisode sur les deux inédits prévus à la base.

En effet, alors que TF1 a pris du retard avec la diffusion de l’allocution du Président de la République Emmanuel Macron, la chaîne n’a pas diffusé l’épisode 4 et a enchainé sur « New York Unité Spéciale », à la grande surprise des téléspectateurs.



Mais TF1 n’a toujours pas communiqué sur la façon dont ce retard d’un épisode va être rattrapé. Et si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend dans l’épisode 4, voici le synopsis et les premières minutes en vidéo.

Résumé de l’épisode 4 saison 3 : Sylvie et Patrick ne savent plus quoi faire pour aider Clément, qui a rechuté et dont le moral est au plus bas. Encouragé par Agathe, Mehdi se découvre une vocation de kinésithérapeute, mais il enchaîne les fautes professionnelles. Suite à son opération, Nour a du mal à renouer avec son nouveau corps. Elle trouve du soutien auprès d’une femme qui a subi la même opération. C’est le jour du grand départ pour Louise, un peu triste de quitter Les bracelets et inquiète de laisser Clément, à la veille de l’opération de la dernière chance.



