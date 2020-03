« Les Enfants de la Musique » du 20 mars : ce soir sur France 3, ils chantent les années yéyé ! (artistes et invités)

5 ( 2 )



« Les Enfants de la Musique » du 20 mars 2020. Ce soir « Les Enfants de la musique » chantent les années yéyé ! Bruno Guillon nous donne rendez-vous pour un nouveau prime exceptionnel qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Et, au piano, André Manoukian continue de nous surprendre avec ses anecdotes étonnantes ! Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et bien sûr sur France.TV pour le replay, la vidéo et le streaming.



« Les Enfants de la Musique » du 20 mars : présentation

Préparez-vous à replonger, le temps d’une soirée, dans l’univers des années yéyé !

Bruno Guillon, toujours accompagné de son acolyte préféré André Manoukian, vous donne rendez-vous pour un prime événement. Une émission pour les nostalgiques du twist et du rock’n roll, durant laquelle nos invités chanteront et joueront dans une ambiance festive et familiale.

Au programme : karaokés, blind-tests, batailles de playback ou encore quizz sur les plus grands titres des années yéyé.



Artistes et invités

Tout au long de l’émission, Chimène Badi, Philippe Candeloro, Christelle Chollet, Danièle Gilbert, Chantal Ladesou, Jean-Luc Lemoine, Lio et Willy Rovelli se replongeront dans cette décennie musicale grâce à des images d’archives.

Toujours dans un décor rétro et accompagnés d’un orchestre live, de grands moments de rire et de chansons sont à prévoir.

Salvatore Adamo, Marcel Amont, Chris Anderson, Enrico Macias, The Rabeats, Michèle Torr, Michel Orso et bien d’autres viendront surprendre nos invités et mettront le feu au plateau !

Voici quelques images histoire de se mettre déjà dans l’ambiance

Ils vont vous changer les idées et on en a tous bien besoin ! ❤ « Les enfants de la musique » avec @BrunoGUILLONOff et @andremanou, c'est ce soir à 21.05 ! #LEDLM pic.twitter.com/yK0xlcMbBI — France 3 (@France3tv) March 20, 2020

Vous l’aurez compris, il faudra être au rendez-vous ce soir dès 21.05 sur France 3 !

