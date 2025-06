« La grande soirée du Bêtisier », c’est ce soir sur France 2 (14 juin 2025)

Publicité





« La grande soirée du Bêtisier » au programme TV du samedi 14 juin 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 2 vous propose « La grande soirée du Bêtisier », présentée par Bruno Guillon.





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« La grande soirée du Bêtisier » : présentation

Alors que l’été pointe le bout de son nez et que l’envie d’évasion se fait ressentir, France 2 vous propose un avant-goût de vacances avec La Grande Soirée du Bêtisier, une émission festive et décontractée animée par Bruno Guillon.

Confortablement installé sur une péniche voguant sur la Seine, l’animateur vous embarque pour 2h10 de rires et de bonne humeur, au fil d’une balade au cœur de Paris. Entre panoramas somptueux sur les monuments emblématiques de la capitale, images inédites et extraits cultes de la télévision, cette soirée s’annonce aussi drôle que magique.



Au menu :

– Les séquences les plus hilarantes de l’année,

– Des pépites issues des archives de L’École des fans et Intervilles,

– Un retour sur la légendaire “guerre” de fous rires entre José Garcia et Antoine de Caunes,

– Les envolées philosophiques inimitables de Jean-Claude Van Damme,

– Les dérapages en plateau, qu’ils viennent des jeux télé d’hier ou des talk-shows d’aujourd’hui (C à vous, 40 degrés à l’ombre…),

– Des moments mémorables avec les candidats les plus marquants de Cyril Féraud et Bruno Guillon,

– Les coulisses savoureuses de Fais pas ci, fais pas ça,

– Et un bêtisier inédit concocté par Jérôme Commandeur.

La soirée rendra également hommage aux figures incontournables du genre, telles que François Damiens, Anne-Elisabeth Lemoine ou encore Fabrice Luchini, sans qui les bêtisiers n’auraient pas la même saveur.

Avec Bruno Guillon aux commandes, préparez-vous à une croisière placée sous le signe du rire et de la bonne humeur !