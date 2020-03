Plus belle la vie en avance : Jean-Paul et Samia inquiets pour Lucie (vidéo PBLV épisode n°4025)

4.9 ( 7 )



ANNONCES





Vendredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Samia et Jean-Paul sont en panique au sujet de leur fille, la petite Lucie… En effet, alors que Samia vient chercher Lucie à l’appartement de Jean-Paul, il l’interroge et lui demande s’ils ont prévu de sortir durant le week-end.

Samia ne comprend pas et Jean-Paul l’informe qu’il a reçu une photo de Lucie à la sortie de l’école sur son téléphone !



ANNONCES





Jean-Paul est très inquiet mais pour l’instant il n’a pas souhaité avertir Patrick. Jean-Paul pense que c’est lié à une affaire en cours mais Samia se demande si ce n’est pas politique, en lien avec la campagne d’Hadrien…

Un extrait de l’épisode de PBLV de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4025 du 27 mars 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : un retour surprise, découvrez qui est Pavel (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES