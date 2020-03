« Mirage » du 2 mars 2020 : vos deux derniers épisodes inédits de ce soir (vidéo)

4.4 ( 7 )



« Mirage » au programme TV du lundi 2 mars 2020 – Après deux soirées avec des audiences au beau fixe, ce soir c’est déjà l’heure du final pour la saison 1 de votre série « Mirage », à suivre sur France 2 dès 21h05 pour deux derniers épisodes inédits. Une série que vous retrouverez également en streaming vidéo et replay sur France.TV



Au casting : Marie-Josée Croze, Clive Standen, Hannes Jaenicke, Philippine Leroy-Beaulieu, Grégory Fitoussi, Laurent Bateau, Agathe de La Boulaye, Thomas Chomel…

>>> Pour en savoir plus la série, suivez ce LIEN.

« Mirage » du 2 mars 2020 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 5 : Gabriel et Claire se rendent à d’Al Razah pour essayer d’intercepter Thomas, la taupe d’Hexatom, qui menace de pirater le site en libérant un redoutable virus. La mission est pleine d’obstacles, mais Claire n’a pas d’autre choix que de tenter d’infiltrer les lieux pour neutraliser le système informatique. Dans le même temps, Birgit reçoit la visite de Lukas et comprend qu’elle a été manipulée. Elle décide de se rendre immédiatement à Al Razah. Zack, quant à lui, se confie à ses amis sur son père qu’il pense mort depuis le tsunami de 2004 en Thaïlande.



Épisode 6 : Claire apprend que Gabriel ne lui a pas tout dit de ses activités et qu’il est en fait un mercenaire. Bouleversée, elle commence à douter de lui. Elle se demande si celui-ci l’a manipulée depuis le début pour pouvoir accomplir sa mission. Encore pourchassée par Doug qui menace ses proches, elle va pourtant devoir faire confiance à son ex-fiancé pour se sortir de cette situation. Par ailleurs, elle a enfin une explication franche avec Lukas sur ce qu’elle a vécu depuis le retour de Gabriel et lui révèle la vérité.

Vidéo

Et on termine avec quelques images des coulisses du tournage de la série, avec Marie-Josée Croze et Louis Choquette.

Derrière le mirage, la réalité.

Marie-Josée Croze et Louis Choquette vous dévoilent les coulisses de #MirageSeries. Disponible en intégralité sur https://t.co/HyM2KwjwYN ➡️ https://t.co/jyJa1rA0cy pic.twitter.com/X0OPOoQ3wb — france.tv (@francetv) February 28, 2020

