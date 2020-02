« Mirage » du 24 février 2020 : vos deux épisodes de ce soir

5 ( 4 )



« Mirage » du 24 février 2020. Après le succès d’audience de la première soirée, votre nouvelle série « Mirage » est de retour ce soir sur France 2 dès 21h05 pour deux épisodes inédits. Une série que vous retrouverez également en streaming vidéo et replay sur France.TV



Au casting : Marie-Josée Croze, Clive Standen, Hannes Jaenicke, Philippine Leroy-Beaulieu, Grégory Fitoussi, Laurent Bateau, Agathe de La Boulaye, Thomas Chomel…

>>> Pour en savoir plus la série, suivez ce LIEN.

« Mirage » du 24 février 2020 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Claire réalise combien le monde dans lequel vit Gabriel est dangereux, mais elle continue de l’aider en étudiant les plans d’Al Razah. Elle découvre qu’un Nexus y a été implanté pour provoquer la destruction du site. Ils doivent trouver la taupe qui a installé le dispositif. Mais Claire ignore qu’elle a été placée sous surveillance par Asgard…



Épisode 4 : Lors d’une soirée dans le désert avec la communauté des expatriés, Gabriel et Claire vont mettre sur écoute Doug, agent d’Asgard et faux investisseur du projet de restaurant de Lukas, et découvrir que Grasset, directeur de la sécurité d’Al-Razah, est la taupe. Claire accepte de le séduire pour lui voler ses identifiants.

L’étau se resserre autour de Gabriel, qui doit fuir ses poursuivants. Il lui faut pénétrer dans la centrale au plus vite pour éviter la catastrophe…

Succès d’audience en première semaine

Lancée la semaine dernière, « Mirage » a été un beau succès d’audience pour la chaîne. 3.39 millions de curieux pour 15.4% de part de marché.

