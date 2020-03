Nicholas Tucci, acteur de « Homeland », est mort

4 ( 4 )



Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce week-end puisque l’acteur Nicholas Tucci, qui a joué dans plusieurs séries comme « Homeland » et « Blacklist », est décédé à l’âge de 38 ans. Le père de l’acteur a partagé a annoncé la nouvelle vendredi sur le réseau social Facebook, révélant que son fils est décédé plus tôt dans la semaine après une bataille contre une maladie non divulguée.

« C’est Alexander Tucci, le père de Nick. Mardi, Nick est décédé au Smilow Cancer Hospital de New Haven, dans le Connecticut », a écrit son père sur son profil. « Nick a choisi de garder sa maladie privée afin de pouvoir poursuivre ses rêves professionnels et artistiques aussi longtemps que possible. Au cours de la dernière année, il a pu auditionner, se déplacer et continuer le travail qu’il aimait tant. »



« À ceux d’entre vous qui sont dans les communautés du cinéma, de la télévision et du théâtre… merci d’avoir guidé, encouragé et soutenu Nick. À ceux d’entre vous qui ont apprécié le travail de Nick à l’écran et sur scène… merci de reconnaître son talent et d’apprécier ses efforts. » a-t-il poursuivi.

Nicholas Tucci a joué de nombreux rôles pour la télévision, on a pu le voir dans les séries « Channel Zero », « Homeland », « Blacklist », ou encore « Quantico ». Il Nicholas a également joué dans le film d’horreur You’s Next, et il avait trois nouveaux projets actuellement en post-production: « Ballad Of A Hustler », « Come Home » et « Ten Minutes To Midnight ».



VIDEO interview de Nicholas Tucci

