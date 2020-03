Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 27 mars 2020

5 ( 12 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 27 mars 2020 – Le week-end se termine et votre série quotidien de France 2 « Un si grand soleil » sera de retour dès lundi. Mais en attendant demain soir, vous êtes certainement impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend à la fin du mois. Voici donc les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 23 au 27 mars 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



ANNONCES





Dans trois semaines, l’enquête sur l’incendie de l’escape game s’achève, les coupables ont été arrêtés et Virgile doit maintenant tourner la page. De son côté, Quentin cherche un appartement tandis que Janet et Emmy voit un ancien traumatisme refaire surface.

Quant à Hugues, il essaie de convaincre Elisabeth qu’il peut prendre un nouveau départ et cette décide alors de s’éloigner de sa famille…



ANNONCES





Lundi 23 mars 2020, épisode 411 : Tandis que la police continue ses écoutes et filatures sans grand succès, Quentin se démène pour obtenir l’appartement de ses rêves. Quant à Antonin, il hésite à faire le premier pas…

Mardi 24 mars 2020, épisode 412 : Alors que Sofia essaie de convaincre Virgile de tourner la page, Hugues assure être prêt à prendre un nouveau départ. Pendant ce temps, le plan de Manu et Alex commence à porter ses fruits…

Mercredi 25 mars 2020, épisode 413 : Alors que Quentin trouve de l’aide pour son projet, Bilal tombe des nues face à une déclaration peu délicate. De son côté, Virgile découvre enfin la vérité sur une question qui le tourmentait.

Jeudi 26 mars 2020, épisode 414 : Tandis que Lucille et Bilal mettent les choses au clair chacun de son côté, les lycéens organisent une fête qui va se révéler totalement bouleversante. Parallèlement, Léa et Virgile se retrouvent…

Vendredi 27 mars 2020, épisode 415 : Alors que Janet et Emmy doivent faire face à un traumatisme qui ressurgit dans leur vie, Elisabeth met de la distance avec sa famille. Pendant ce temps, Gary reste loyal envers un vieil ami…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 9 au 13 mars 2020 en cliquant ICI

du 16 au 20 mars 2020 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

LIENS SPONSORISES