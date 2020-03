« N’oubliez pas les paroles » du 20 mars : 3ème victoire et 41.000 euros pour Estelle ! (vidéo)

4.5 ( 8 )

« N’oubliez pas les paroles » du 20 mars 2020. Estelle est-elle une future grande maestro de NOPLP ? Son parcours peut-il ou pas modifier en profondeur le classement des 16 plus grands maestros ? Un peu trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, tout va bien pour elle après les deux émissions de ce soir.



Après s’être fait un peu peur dans la première émission, Estelle s’est ensuite bien rattrapée dans la seconde.

Dans la premier numéro, c’est sur le fil que la maestro s’est imposée face à son adversaire d’un soir. Puis elle s’est contentée de 1.000 euros dans la dernière étape.



Beaucoup mieux dans le second. Une large victoire et surtout 20.000 euros de plus dans sa cagnotte.

« N’oubliez pas les paroles » du 20 mars : bilan pour Estelle

Voici donc un petit récap du début de parcours d’Estelle

– Nombre de victoires : 3

– Gains du jour : 21.000 euros

– Total des gains : 41.000 euros

Notez que l’émission de ce soir a été l’occasion de retrouver, 3ème plus grand maestro de l’histoire du jeu avec 391 000 euros de gains.

Rappel

Face à de nombreuses critiques, la production a de nouveau été contrainte ce soir de rappeler que les émissions actuellement diffusées avant été enregistrées avant les mesures de confinement.

Estelle revient tout de suite avec @nagui et toute l'équipe !

Petit rappel vu les messages reçus :

– Les émissions ont été enregistrées AVANT les mesures prises par le gouvernement

– Non nous ne flouterons rien ds nos émissions ni poignées de main, ni embrassades !#NOPLP pic.twitter.com/bTnXpbuEtp — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) March 20, 2020

Vidéo

Et on finit par quelques images. Il ne s’agit pas d’une vidéo de l’émission de ce soir mais d’un des nombreux délires de Magali Ripoll. Et en ce moment, c’est typiquement le genre d’images qui font du bien.

#NOPLP Merci @MagaliRipoll pour ce solo de "Air Guitare" 🙂 On adore… surtout en ce moment !

A tout à l'heure ! pic.twitter.com/FYO67utAjP — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) March 20, 2020

Si vous voulez voir les deux émissions de ce soir en replay, rendez-vous sur France.TV durant 7 jours.

