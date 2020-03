Demain nous appartient spoiler : extraits de la nouvelle intrigue « Prédateur » (VIDEO)

5 ( 5 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » sera déprogrammée dès lundi et ce jusqu’à nouvel ordre à cause de l’épidémie de coronavirus (voir notre article), on vous propose de découvrir un aperçu de la nouvelle intrigue qui vous attend.

Elle concerne Amanda, que vous avez pu découvrir totalement bouleversée en fin d’épisode ce vendredi soir.



Au commissariat, Amanda explique à Aurore qu’en rentrant chez elle ce vendredi soir après la fête au Spoon, elle a senti quelqu’un qui lui a mis un couteau sous la gorge avant de la violer ! Malheureusement, Martin et Aurore n’ont aucune preuve et aucun témoin pour réussir à retrouver le prédateur qui a fait du mal à Amanda… Mais Aurore refuse d’abandonner !

Et le prédateur s’apprête à faire une nouvelle victime…



Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.

Demain nous appartient spoiler bande-annonce de l’intrigue Prédateur

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

