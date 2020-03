« N’oubliez pas les paroles » résumé : Marine toujours maestro mais elle ne gagne pas d’argent !

5 ( 5 )



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » résumé du 16 mars 2020. Quand ça veut, ça veut pas. Si Marine enchaîne toujours les victoires dans « N’oubliez pas les paroles », elle continue à ne rien gagner. Hier soir elle a bien signé deux nouvelles victoires mais sans gagner d’argent.



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » résumé

Et le résumé que nous avons à vous proposer aujourd’hui est plus que simple : 0 euro dans le premier numéro du jour, celui qui débute à 18h40. 0 euro dans le second.

Résumé du parcours de Marine

– Gains du lundi 16 mars 2020 : 0 euros

– Nombre total de victoires : 7

– Total des gains depuis le début : 4.000 euros



ANNONCES





Bref, mais vous l’aurez compris, cela ne fait vraiment pas lourd. Mais souvenez-vous qu’une certaine Violaine avait aussi eu quelques difficultés en début de parcours avant de signer une incroyable remontada. Violaine est actuellement 5ème plus grande maestro de l’histoire de NOPLP.

« N’oubliez pas les paroles » masters : le classement

L’occasion de retrouver une nouvelle fois le classement des 16 plus grands maestros, ceux qui participeront aux prochains masters.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Mickaël (Mars 2020) : 177.000 €

13 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

14 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

15 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

16 Julien (juin 2015) : 161.000 €

« N’oubliez pas les paroles » et le Coronavirus

Dans un message publié sur Twitter, la production rappelle que les émissions actuellement diffusées ont été enregistrées il y a plusieurs semaines. Elle demande donc aux téléspectateurs de ne pas s’offusquer de voir Nagui faire des bises aux candidats.

Bonsoir, nous recevons de nombreux messages de votre part. Les émissions diffusées actuellement ont été tournées il y a quelques semaines.

AVANT les mesures prises. Ne vous offusquez pas que @nagui fasse des bises !#NOPLP — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) March 16, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES