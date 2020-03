Spoilers « Grey’s Anatomy » : départ d’un médecin, pétage de plombs et couple qui se sépare (vidéo)

5 ( 5 )



Spoilers « Grey’s Anatomy » saison 16. Ce soir, et comme chaque mercredi soir, TF1 a diffusé deux nouveaux épisodes inédits de votre série médicale préférée. Des épisodes que vous pourrez voir ou revoir en replay et streaming vidéo via le site et/ou l’application MYTF1 durant 7 jours ou depuis le service de rattrapage de certaines box télé. Mais revenons-en à ce qui vous intéresse, les spoilers !



Mais qu’est-ce qui attend les fans dans les prochains épisodes de la saison ?

Spoilers « Grey’s Anatomy » saison 16

Ne lisez pas la suite

si vous ne voulez pas savoir

La première chose que nous retiendrons c’est la disparition d’un personnage phare, le docteur Alex Karev campé par Justin Chambers. Et tenez-vous le pour dit, c’est pour très bientôt.

Pour le remplacer, vous découvrirez bientôt le Docteur Cormac Hayes comme nouveau chef de la pédiatrie au Grey Sloan.



Cette saison 16 va être aussi marquée par un pétage de plombs, celui de Lucas. Pour le compagnon de Meredith, une jeune patiente est selon lui victime d’un trafic d’être humain orchestré par une femme qui dit être sa tante. Alors que l’adolescente arrive à l’hôpital pour une hernie à l’estomac et une infection urinaire, sa tante ne va pas lui la moindre occasion de répondre aux questions des médecins.

Enfin nous terminerons les spoilers de cette semaine par une rupture, celle du couple formé de Nico et Levi .

Nous avons bien sûr beaucoup d’autres spoilers à vous dévoiler mais nous avons fait le choix de vous en garder quelques-uns pour les prochaines semaines.

Vidéo

Et parce que vous êtes friands d’images, nous vous proposons de voir l’une des scènes dont nous venons de vous parler. Découvrez en version originale le pétage de plombs de Lucas. En période de confinement vous aurez tout le loisir et surtout tout le temps de traduire 😉

