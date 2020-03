« Top Chef » du 4 mars 2020 : qui sera éliminé après l’épisode de ce soir ? (épreuves et vidéo)

5 ( 3 )



« Top Chef » du 4 mars 2020. Ce soir sur M6 c’est déjà l’heure de l’épisode 3 de la saison 11 de « Top Chef » ! Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 mais également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.



Et si 12 candidats sont encore en compétition, l’un d’entre-eux quittera le concours ce soir.

« Top Chef » du 4 mars 2020 : un invité prestigieux

Pour débuter cette 3e semaine de concours, les candidats auront l’honneur d’être jugés par le seul chef pâtissier étoilé au monde : Sébastien Vauxion. Ce chef unique, qui vient d’ailleurs de recevoir sa deuxième étoile, n’a pas hésité à casser les codes de la profession, en créant un restaurant gastronomique avec uniquement des desserts. Dans son restaurant, l’entrée, le plat, le fromage et bien sûr le dessert sont sucrés ! Les candidats vont donc devoir créer une entrée dessert et un fromage dessert, et réussir à surprendre le chef Vauxion dont c’est la spécialité. La brigade qui l’emportera se qualifiera au complet pour la prochaine semaine du concours.

Les autres épreuves

L’assiette inversée par Laurent Petit (3 étoiles)

Pour la deuxième épreuve, les candidats vont être reçus à Annecy, par le Chef triplement étoilé Laurent Petit. Un chef extraordinaire qui, il y a quelques années, a fait le pari fou de bannir la viande de son restaurant et de faire du végétal la star de ses assiettes. Il a alors décidé de changer la structure des plats au sein de son restaurant en servant des assiettes inversées. Le légume devient la star de l’assiette et le poisson uniquement en condiment. Les candidats devront réaliser leurs propres assiettes inversées. Et pour cela ils auront l’honneur d’avoir accès au potager du chef ainsi qu’à ses poissons fumés.



Dernière chance : les abats

Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix terrible… Décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette, celui qui ira en dernière chance.

Alors quel sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

Top Chef : vidéo

On finit comme souvent avec les images. Découvrez le teaser de cette 3ème soirée de compétition.

L'unique chef pâtissier étoilé au monde, @svauxion va faire entrer les candidats de #TopChef dans son univers futuriste 🍴⭐⭐🧁

Mercredi à 21:05, en partenariat avec @TeleLoisirs et @RTLFrance pic.twitter.com/bkiX7CYDY8 — M6 (@M6) March 1, 2020

