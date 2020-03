Coupe de France : comment suivre le match PSG / Lyon en direct, live et streaming

5 ( 4 )



Demi-finale de la Coupe de France de football 2020 ce soir en direct sur France 2 et Eurosport 2. Deux équipes de ligue 1 vont s’affronter ce soir à 21h00 pour une place en finale, le Paris Saint-Germain et Lyon.



Finalistes malheureux l’an dernier face à Rennes, les Parisiens auront à coeur ce soir de se qualifier pour une sixième finale d’affilée en Coupe de France.

Pour ne pas rater une miette de cette rencontre, branchez-vous sur Eurosport 2 (réservé aux abonnés) ou sur France 2 dès 21h. Notez que la seconde demi-finale, qui opposera Saint-Etienne à Rennes, aura lieu jeudi soir à 20h55 (à suivre en exclusivité sur Eurosport 2).



PSG / Lyon direct, live et streaming

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, possibilité de suivre la rencontre en streaming gratuit et légal sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV.

Un streaming également possible pour les abonnés à Eurosport via le player de la chaîne.

