Top Chef du 2 juillet 2025 : la finale ce soir sur M6, qui va gagner ?

Top Chef du 2 juillet 2025 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre la grande finale de la saison 16 de « Top Chef ». A l’issue de cette soirée, on connaitra le nom du gagnant !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







Top Chef du 2 juillet 2025, le programme de la finale

Une finale hors du commun attend les deux derniers candidats de cette saison exceptionnelle : Quentin Mauro (Glenn Viel) et Charlie Anne (Paul Pairet). En effet, dès le lendemain de la révélation du vainqueur, celui-ci inaugurera son propre restaurant éphémère !

C’est dans cet établissement, spécialement créé pour l’occasion, que se tiendra la grande finale. Trente chefs de renom, parmi lesquels Heston Blumenthal, Gérald Passedat, Christopher Coutanceau, Arnaud Donckele ou encore Jérôme Banctel, feront le déplacement pour élire le grand gagnant de cette saison 16. Jamais Top Chef n’avait réuni un parterre d’étoilés aussi prestigieux.



Mais ce n’est pas tout : comme tout au long de la compétition, les inspecteurs du plus célèbre guide gastronomique au monde seront également présents. Installés dans une salle à part, et toujours de manière anonyme, ils décideront s’ils attribuent ou non une étoile au restaurant du lauréat. Alors, qui remportera cette saison inédite ? Et le gagnant décrochera-t-il la consécration suprême avec une étoile ?

Rappel de la présentation de la saison 16

Pour sa 16e saison, Top Chef s’associe au Guide Michelin pour mettre en lumière les talents gastronomiques de demain, célébrer l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier. Grande nouveauté cette année : le vainqueur de cette édition ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et pourra prétendre à la récompense ultime – une première Étoile Michelin. Tout au long de la compétition, les inspecteurs du prestigieux guide rouge jugeront les candidats comme dans un véritable restaurant, jusqu’à la grande finale. Les chefs emblématiques du concours, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle essentiel. Ils auront la mission de recruter, guider et sélectionner les candidats afin de les mener jusqu’au bout de l’aventure.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.