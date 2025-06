Top Chef : qui a été éliminé ce 25 juin ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay demi-finale)

Publicité





Top Chef éliminé du 25 juin 2025 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de la demi-finale de la saison 16 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Verdict !





Et à l’issue de cet épisode, c’est Grégoire Touchard, candidat d’Eric Frechon, qui a été éliminé aux portes de la finale.







La demi-finale de Top Chef était placée sous le signe de la stratégie et de la créativité. Cette fois, ce sont les trois demi-finalistes qui ont imposé les règles du jeu en définissant chacun une épreuve destinée à leurs adversaires. Chaque candidat a choisi un thème culinaire à la fois inspirant et potentiellement déstabilisant.

Au programme, trois épreuves très différentes :

Le trompe-palais, un défi sensoriel misant sur la créativité et la surprise.

L’œuf mollet frit, un exercice de haute précision demandant rigueur et technique.

Les condiments, ces accompagnements subtils qui devaient devenir les éléments centraux de l’assiette.



Top Chef du 25 juin : Grégoire Touchard éliminé

Et à l’issue de cette soirée, c’est Grégoire Touchard (chef Frechon) qui a été éliminé. On connait donc les noms des deux finalistes de Top Chef saison 16 : Quentin Mauro (Glenn Viel) et Charlie Anne (Paul Pairet).

Rendez-vous le mercredi 2 juillet à 21h10 sur M6 pour suivre la grande finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.