« Astérix et Obélix contre César » : 3 choses à savoir sur le film de Claude Zidi ce soir sur TF1 (vidéo)

« Astérix et Obélix contre César », le film de Claude Zidi sorti en 1999 sur grand écran, est en mode rediffusion ce soir sur TF1 à partir de 21h05. Possibilité de le regarder en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1. Et on va pas se mentir, ça sent de nouveau le carton d’audience.



Au casting bien sûr Gérard Depardieu et Christian Clavier, mais aussi : Michel Galabru, Laetitia Casta, Arielle Dombasle, Gottfried John ou bien encore Roberto Benigni.

« Astérix et Obélix contre César » : histoire, synopsis

Si vous faites partie de ces rares Français qui n’auraient pas vu le film, en voici une brève présentation avec son synopsis.



La Gaule en l’an 50 avant Jésus-Christ, est occupée par les Romains. Un seul village résiste, grâce à la potion magique, préparée par le druide Panoramix, qui rend ses habitants invincibles pendant plusieurs minutes. Parmi eux, nos héros Astérix et Obélix, ridiculisent n’importe quel assaillant. Au moment où César se prépare à envahir l’Angleterre, il apprend que ce village tient en échec ses troupes et refuse de payer l’impôt…

Le saviez-vous

🎥 Albert Uderzo s’est dit épaté par le scénario de Claude Zidi, première adaptation cinématographique des aventures de notre irréductible gaulois avec de vrais acteurs.

🎥 Louis de Funès avait lui aussi envie d’incarner Astérix au cinéma mais dans le cadre d’un autre projet qui n’aboutira pas car l’acteur le plus populaire du cinéma français ne voulait pas porter la moustache….

🎥 Énorme carton en salles, le film a attiré lors de sa sortie près de 9 millions de spectateurs !

Vidéo

En voici quelques images histoire de se remettre dans le bain…

Alors prêts pour une bonne soirée placée sous le signe de l’humour ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour « Astérix et Obélix contre César » !

