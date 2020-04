Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann annonce l’arrêt de la diffusion des inédits ! (VIDEO)

4.4 ( 29 )



Les 12 coups de midi déprogrammation coronavirus – Confinement oblige, cela fait plus d’un mois que le tournage du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » a été stoppé. Résultat, et il fallait bien s’en douter, TF1 va arriver à court d’émissions inédites et la diffusion va s’arrêter !

Jean-Luc Reichmann a annoncé la mauvaise nouvelle ce dimanche soir sur le réseau social Facebook : la dernière émission tournée en public sera diffusée ce mardi 28 avril.



A partir du mercredi 29, TF1 laisse quand même « Les 12 coups de midi » à l’antenne mais passe en mode rediffusions.

Et ça devrait quand même faire plaisir aux téléspectateurs puisque la chaîne a choisi de rediffuser la formidable aventure de Paul, qui hasard du calendrier avait fait sa première participation le 29 avril 2019 !



VIDEO Jean-Luc Reichmann annonce la déprogrammation des 12 coups de midi

