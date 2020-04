Audiences TV prime 20 avril : le final des « Bracelets rouges » leader (TF1), carton pour « Bullitt » (France 5)

4.8 ( 17 )



Audiences TV prime 20 avril 2020. Sans surprise succès de TF1 hier soir avec le final de la saison 3 de sa série « Les Bracelets rouges ». Il a été salué par 5.42 millions de fidèles soit 19.4 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.



Audiences TV prime 20 avril 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec sa série « Meurtres au paradis ». L’épisode inédit a convaincu 4.69 millions de personnes soit 16.6 % des téléspectateurs.

M6 achevait pour sa part la diffusion des films de la saga du « Gendarme de Saint-Tropez ». Hier soir « Le gendarme et les gendarmettes » a amusé 2.79 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 10.7 % sur l’ensemble du public.

France 5 est en 4ème position avec la rediffusion du film « Bullitt »de Peter Yates. Porté par Steve McQueen, Robert Vaughn et Jacqueline Bisset, il a réuni 1.91 million de cinéphiles soit 7.2% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus)



Quant au magazine de France 3 « Le Monde de Jamy », son voyage dans les étoiles avec Thomas Pesquet n’a passionné que 1.48 millions de personnes (pda 6 %)

