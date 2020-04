« Les Bracelets Rouges » du 20 avril : ce soir c’est l’heure du final (vidéo)

4.5 ( 13 )



« Les Bracelets Rouges » du 20 avril 2020. C’est déjà l’heure du final pour la saison 3 de votre série « Les Bracelets Rouges ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1, puis en replay et streaming vidéo sur MYTF1, pour découvrir l’ultime épisode de la saison.



« Les Bracelets Rouges » du 20 avril : votre épisode

Mehdi revient en urgence à l’hôpital. Les bracelets et les médecins se mobilisent pour l’épauler. Clément, qui attendait le jour de sa sortie depuis longtemps, ne se sent pas encore prêt à affronter le monde extérieur. Il peut compter sur ses amis pour l’accompagner dans ce nouveau départ. Et c’est ensemble, loin de l’hôpital, que Les bracelets rouges laissent la maladie derrière eux pour savourer la liberté, l’amitié et donner enfin une chance à la vie.

Vidéo

Voici quelques images en attendant ce soir…



-Tu sors mec !

-T'imagines ? Ça fait 5 ans que je suis là…#LesBraceletsRouges ⭕ , le GRAND FINAL de la saison, demain à 21:05 ! pic.twitter.com/qgGtPOLi6F — TF1 (@TF1) April 19, 2020

Cette vidéo ne se lance pas ? Retrouvez-là sur le Twitter officiel de la chaîne.

Nouveau carton d’audience ?

Ce dernier épisode sera t-il couronné de succès ? La semaine dernière vous étiez 5.76 millions à suivre l’avant-dernier épisode de la saison, soit 20% du public présent devant son poste de télévision.

En sera t-il de même ce soir pour ce final tant attendu ?

