Dr Harrow du 4 avril 2020 : un seul épisode inédit ce soir (vidéo)

Dr Harrow du 4 avril 2020. Tenez-vous le pour dit, les inédits de vos séries préférées sont distribuées avec parcimonie. Comme d’autres avant elle, la série de M6 Dr Harrow n’y échappe. Un seul inédit ce soir encore dès 21h05 sur M6 ou sur 6play.



Le titre de votre épisode « La loi du talion ». Dans cet épisode notre héros pourrait bien commettre un acte « illégal ».

Dr Harrow du 4 avril 2020 : votre épisode inédit

Découvrez maintenant le résumé de cet épisode, le n°9 de la saison 1.

La mort suspecte d’un vieil homme en maison de retraite incite Harrow à se questionner sur son propre crime. Soroya veut obtenir des informations sur Harrow auprès de Jack. Simon et elle mènent leur propre enquête sur le meurtre de Robert tandis que Fern et Callan se retrouvent suspectés du crime.



Juste après…

Juste après, c’est à dire à partir de 21h50, la chaîne rediffusera l’épisode n°7 « Secret de famille ».

Soroya se voit retirer l’affaire sur le cadavre de la rivière. Harrow et elle enquêtent sur l’accident de voiture d’une mère et son fils, et découvrent un lourd secret de famille. Stéphanie est interrogée après la découverte de la voiture de Robert. La situation entre Fern et Callan se complique.

Bande-annonce vidéo

Voici les images qui vont avec.

"Je suis sur le point de commettre un acte illégal" 🤫#DrHarrow ce soir à 21:05 📺 pic.twitter.com/AZ4C8zBlmH — M6 (@M6) April 4, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre navigateur, retrouvez-là aussi sur le Twitter de la chaîne.

Le saviez-vous ?

La saison 2 débarque bientôt sur M6. Lancement des « hostilités » à compter du samedi 18 avril 2020, enfin sauf énième déprogrammation bien sûr. Pour en savoir plus, suivez ce lien.

