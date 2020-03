« Dr Harrow » saison 2 : dès le 18 avril sur M6

5 ( 5 )

« Dr Harrow » saison 2. Si vous êtes fans de ce médecin pas comme les autres, le fameux Dr Harrow, voilà une excellente nouvelle pour vous. M6 enchaîne avec la saison 2 à compter du samedi 18 avril 2020. A suivre bien sûr sur la chaîne chaque samedi soir mais également sur la page dédiée de 6play pour ce qui est des vidéos streaming et du replay.



ANNONCES





Pour ceux qui ne le connaîtraient pas… le Docteur Daniel Harrow, joué par Ioan Gruffudd, n’est pas un médecin légiste ordinaire. Il a en effet un mépris total pour l’autorité. Il a une empathie sans faille pour les morts ce qui l’aide à résoudre les cas même les plus bizarres. Désireux de contourner toutes les règles, il est déterminé à donner une voix aux victimes et à révéler la vérité qui se cache derrière leur mort. Pendant ce temps, un terrible secret de son passé le menace lui, sa famille et sa carrière (source)

« Dr Harrow » saison 2 : le premier épisode de la saison

En attendant vous pouvez suivre la suite de la saison 1 chaque soir samedi soir sur M6. Pour les plus impatients, découvrez maintenant le résumé de tout premier épisode de la saison 2. Il est intitulé « Réaction en chaîne ».

Le Dr Daniel Harrow reprend le travail après avoir échappé à une tentative de meurtre. Tout en enquêtant pour savoir qui lui a tiré dessus, il s’intéresse au cas tragique d’une jeune mère victime d’une crise psychotique…



ANNONCES





Audience en hausse avec le confinement

Le confinement a parfois du bon. Après avoir rencontré de grosses difficultés, la série commence à trouver son public même si les scores ne sont probablement pas à la hauteur des espérances. Samedi soir le premier épisode a ainsi réuni 2.39 millions de fans pour 8.9% de pda.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES