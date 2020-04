« Elle l’adore » ce soir sur France 2 (vidéo)

4.7 ( 13 )



« Elle l’adore » de Jeanne Herry est au programme TV de votre soirée du dimanche 19 avril 2020. Portée par Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte, cette comédie quelque peu rocambolesque avait créé une vraie surprise lors de sa sortie en salles prenant la tête du box-office 1er jour avec près de 35 000 spectateurs pour sa première journée d’exploitation au niveau national. Au final il aura attiré un peu moins de 500.000 personnes.



Un film particulièrement bien accueilli par la critique. « Drôle, enlevé, spiri­tuel, Il y a quelque chose de mira­cu­leux et d’exem­plaire dans ce film » a écrit Gala; « Un pur moment de délectation » pour le JDD ou bien encore « de la comédie française comme on aimerait en voir plus souvent » pour Culture Box.

« Elle l’adore » : synopsis

En voici le synopsis : Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie.

Lorsqu’une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer.



Récompenses

Pour info « Elle l’Adore » a obtenu :

– Le prix d’interprétation féminine du festival du film francophone d’Angoulême 2014

– Le prix Michel d’Ornano 2014

– Le coup de coeur des cinémas Gaumont Pathé

– Le label des spectateurs UGC

– Le label « A découvrir » de Kinépolis

– Le label « MK2 révélation »

– Le label « CGR Adore »

« Elle l’adore » : la bande-annonce

Tout de suite nous vous proposons d’en découvrir la bande-annonce officielle

