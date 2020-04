« L’étoile mystérieuse des 12 coups de midi » trouvée aujourd’hui ? Pas sûr… (vidéo)

4 ( 106 )



« L’étoile mystérieuse des 12 coups de midi ». Il ne reste plus que 2 cases sur l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les Douze coups de midi ». C’est donc aujourd’hui que le visage de la personnalité qui s’y cache va être découvert. Et si on suit la logique, c’est aujourd’hui qu’Éric va trouver la bonne réponse. À moins que…



Ceux qui ont assisté aux tournages affirment en effet que le maître de midi en titre ne va pas la reconnaître tout de suite. Il faut dire que la célèbre Youtubeuse qui se cache derrière cette étoile n’est pas forcément connue de tous.

Alors info ou intox ? Éric va t-il reconnaître du premier coup notre personnalité ? Pour le savoir, rendez-vous dès 12 heures sur TF1.



« L’étoile mystérieuse des 12 coups de midi » : les indices

L’occasion de faire un point sur les indices :

Rappel des indices visibles sur l’étoile mystérieuse : un rat et/ou une souris; une immense route et/ou une piste d’aéroport pour certains; une barquette de frites; une main tenant un téléphone; une manette de console vidéo, un tapis de couleur rose, une danseuse en tutu.

Les noms déjà proposés : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio, Bruno Salomone, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Olivier Baroux, Gérard Darmon, Samuel L. Jackson, JoeyStarr, Alexandre Astier, Jean-Claude Vandamme, Kad Merad, Katy Perry, Bruce Willis, Diane Kruger, Eric Judor, Emma Stone, Charlize Theron, Natalie Portman, Christophe Walken, Dwayne Johnson, Zoe Saldana.

Et sinon

Notez qu’Éric n’a remporté que 300 euros à partager en ce samedi midi, dont 150 pour sa cagnotte.

Aujourd’hui dimanche 151 ème participation et une cagnotte de départ de 738.491 euros.

Extrait vidéo

Pour ceux qui aiment les images, découvrez Yvette, une candidate rayonnante !

Si cette vidéo ne se lance pas sur votre écran, retrouvez-là sur Twitter en cliquant ICI.

Prochain rendez-vous avec Les « 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 mais aussi sur MYTF1 en vidéo, streaming et replay.

