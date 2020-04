4.2 ( 13 )



Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». Vous n’étiez pas devant votre écran de télévision dimanche pour les « 12 coups de midi » ? Dommage car vous avez loupé un grand moment : l’étoile mystérieuse s’est entièrement dévoilée laissant apparaître le visage de la célèbre Youtubeuse dont nous vous parlons depuis un petit moment déjà. Vous l’avez reconnue ? Non ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas tout seul. Éric n’a pas reconnu non plus Marie Lopez, dite EnjoyPhoenix !



Si la jeune génération la connaît bien – elle est une influenceuse de premier plan – les autres ont un peu plus de mal. On va pas se mentir, et si l’on s’en réfère aux messages publiés sur certaines pages Facebook dédiées à l’émission, la plupart ne savent même pas de qui il s’agit.

Quant à ceux qui la connaissent plus ou moins et/ou en ont entendu parlé, ils ne connaissent pas forcément son visage. Éric fait-il partie de ceux-là ? Avec son immense culture générale, on a un peu de mal à y croire.



Il est plus vraisemblable que notre champion breton ait tout simplement eu des difficultés à distinguer son visage en raison de la taille de la photo. Car si à la maison les téléspectateurs voient la photo en gros plan, sur le plateau de l’émission c’est une toute autre histoire. Les candidats ne bénéficient en effet d’aucun zoom et ont donc beaucoup de mal à voir les visages. Ceci explique peut-être cela…

Et hier midi il était totalement à côté de la plaque en proposant le nom de Renée Zellweger.

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : Éric va t-il reconnaître EnjoyPhoenix aujourd’hui ?

Et la question que vous vous posez forcément est : Éric va t-il reconnaître EnjoyPhoenix aujourd’hui ? Et s’il échouait de nouveau ? Nous on sait mais on ne vous dira rien. Si de votre côté vous voulez savoir, la seule chose à faire sera de vous brancher sur TF1 ou MYTF1 (pour le replay et le streaming vidéo) à partir de 12 heures pour connaître la réponse à cette question.

Explication des indices

Quant aux indices et les explications qui vont avec, nous y reviendrons ultérieurement car certains nous paraissent tellement tirés par les cheveux et/ou incompréhensibles que nous préférons attendre ce que va nous dire Zette !

