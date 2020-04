Lady Gaga : son concert a permis de récolter 128 millions de dollars

3 ( 2 )



Le concert évènement One World Together At Home, organisé à l’initiative de Lady Gaga, a permis de récolter la très belle somme de 128 millions de dollars aux États-Unis pour le fonds de secours pour lutter contre le coronavirus.

Le concert de deux heures, avec des performances à distance de Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Céline Dion, ou encore Taylor Swift, n’était pas initialement prévu comme une collecte de fonds. Mais il a inspiré les américains à faire des dons !



Lady Gaga a lancé ce concert avec une performance de Charlie Chaplin et elle l’a clôturé avec une interprétation de « The Prayer » avec Céline Dion et Andrea Bocelli.

Les patrons de Global Citizen, qui ont aidé à organiser le spectacle, ont confirmé que l’événement avait levé 127,9 millions de dollars pour l’aide au COVID-19.



« Merci @ladygaga d’avoir aidé @GlblCtzn à créer cet événement de diffusion mondiale historique », ont-ils indiqué dans un message. « Pour tout le monde dans le monde: restez forts, restez en sécurité, nous serons bientôt ensemble »

